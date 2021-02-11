Популярный украинский певец Олег Винник впервые рассказал о своем давнем хобби, которое является для него едва ли не лучшей терапией. Откровенное признание артист сделал в интервью журналу "Теленеделя".

Так, Винник сообщил, что в студенческие годы он занимался изготовлением украшений.

"Еще в студенческие годы, в начале 90-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, затем попытался их продавать ", - рассказал певец.

Он также отметил, что на вырученные деньги купил тогда небольшой деревообрабатывающий станок.

"Для меня дерево в руках схоже с драгоценным камнем. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить - это терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать - потрясающий аромат!" - признался Олег.

А позже, в 2000-х, он из дуба делал мебель для своей квартиры. Правда, с тех пор к этому занятию артист не возвращался.

"Надеюсь, все еще впереди", - добавил Винник.

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