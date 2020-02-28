В Киеве переименовали парк имени Островского [ Редактировать ]
Киевсовет переименовал парк имени Николая Островского в Соломенском районе столицы в честь украинского поэта Николая Зерова. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Парк расположенный вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложенный в 1961 году. Его площадь составляет 4,11 га.
К слову, Николай Зеров – выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик античной поэзии, педагог.
В 1971 году в парке был установлен памятник советскому писателю Николаю Островскому, но его демонтировали в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".
Также была переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.
Ранее мы писали о том, что в Киеве переименовали парк Дружбы народов. Также читайте о том, что под Одессой вспыхнул национальный природный парк.
по теме
В Киеве нашли 6-летнюю девочку: условия проживания ребенка шокируют
Ситуацию передали на контроль службы по делам детей
На месте барахолки на Куреневке обустроят пешеходную зону
Работы планируют завершить до конца марта
В Киеве мужчина поджог квартиру с соседом внутри и сбежал
Инцидент произошел на Борщаговке
В киевском метро появятся дефибрилляторы
Их разместят на всех станциях подземки