Киевсовет переименовал парк имени Николая Островского в Соломенском районе столицы в честь украинского поэта Николая Зерова. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Парк расположенный вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложенный в 1961 году. Его площадь составляет 4,11 га.

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К слову, Николай Зеров – выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик античной поэзии, педагог.

В 1971 году в парке был установлен памятник советскому писателю Николаю Островскому, но его демонтировали в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".

Также была переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.

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