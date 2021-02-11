У Києві до кінця тижня зачинені школи та дитсадки, знову заборонений в'їзд вантажівок. На околицях столиці працює вісім пунктів обігріву.

ДТП, травми перехожих і транспортний колапс. Хуртовини у Києві не припиняються вже кілька днів. Сьогодні - місто знову засипає снігом.

Комунальники вже четверту добу безперервно розчищають вулиці. Ось і ось, а ось ще - та сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати.

Працюємо у посиленому режимі. Деякі бригади виходять і вночі, також вдень. Сіль, лопати, трактора - все у нас є.

Проїхати столичними дорогами, кажуть водії, сьогодні дещо простіше. Якщо затори і є, то лише на традиційно перевантажених ділянках.

Позавчора то був колапс, от в понеділок - 10 кілометрів ми їхали дві години. Ото була жесть. Просто зараз водії багато хто не виїжджає, тому не так багато заторів.

Якщо на центральних автошляхах ситуація некритична, то в деяких районах, а особливо у приватному секторі - картина інакша.

Анатолій Михайлович, водій:

Чистят дорогу плохо, посыпают тоже, может центральную часть города посыпают, а дальше - нет.

В основном люди сами берут лопаты и очищают себе место во дворах.

І якщо для пересічних водіїв засніжені дороги - халепа, то для таксистів - заробіток.

Стало машин меньше, я это вижу по двору. Заказов стало больше, тарифы выросли где-то на 30 процентов.

Ускладнений і рух громадського транспорту. На зупинках - черги.

Хвилин на 30 довше. Трохи довше, ніж зазвичай добираюся на роботу і черги трішки більші.

Ми не можемо їхати за графіком в таку погоду. І на годину і на півтори години може спізнюватися.

А от фурам відсьогодні в'їзд до столиці знову заборонили. Щоб водії ваговозів не мерзли, на під'їздах до столиці розгорнули пункти обігріву. Але ті вантажівки, що встигли прорватися - таки ускладнюють рух містом.

Видите, я не могу отсюда выехать. Я потом очищу, когда все успокоится. И я на наклонной стою, по этому проблем не будет.

За прогнозами синоптиків, сніжитиме в Києві ще сьогодні та завтра.