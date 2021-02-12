Поляки винайшли тест на COVID-19 у вигляді алкотесту [ Редактировать ]
Як алкотестер, проте виявляє коронавірус. Польські винахідники представили новий прилад для боротьби з епідемією. Усього за 10 секунд, як стверджують самі виробники, можна провести тест на COVID-19. Апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку - і за кілька секунд на екрані з'являється результат.
У презентації пристрою взяв участь і президент Польщі - Анджей Дуда. Розповів, що сам уже пройшов тест на новому приладі. І отримав негативний результат.
Коли апарат вийде у масове виробництво - поки невідомо. Попереду ще клінічні дослідження.
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