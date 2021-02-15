В воскресенье, 14 февраля, власти Гвинеи объявили о начале новой эпидемии Эболы спустя 6 лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Инфекция была обнаружена в анализах троих умерших пациентов с симптомами. Все они присутствовали на похоронах медсестры, у которой болезнь была подтверждена ранее. Церемония прощания состоялась в Гуеке 1 февраля.

Спустя несколько дней семь человек начали жаловаться на боль в животе, рвоту и диарею. 12 февраля подтвердился первый диагноз о заболевании.

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Трое из заразившихся на данный момент изолированы. Один из них находится в столице Гвинеи Конакри, остальные - в Нзерекоре. Также изолируют всех установленных контактных лиц.

В район Гуеке направилась комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций. Всемирная организация здравоохранения задействует имеющиеся ресурсы для экстренной помощи Гвинее. В частности, будет ускорена закупка вакцины против болезни.

Вирус Эбола вызывает острое респираторное заболевание - геморрагическая лихорадка Эболы. Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться можно через предметы, с которыми контактировал инфицированный.

Заболевание начинается стремительно с симптомами, похожими на грипп - усталость, боль в горле, голове и мышцах, температура около 38 градусов. Затем появляется расстройство желудка, рвота, диарея. Могут возникнуть отеки, сыпь, внешнее и внутреннее кровотечение, кашель с кровью. В случае тяжелого течения болезни инфицированный впадает в кому.

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