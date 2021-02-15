В МОЗ рассказали, от чего умирают украинцы [ Редактировать ]
В пятерку основных причин смерти наших граждан вошли неврологические заболевания. Об этом говорится в выводах, полученных экспертами международного исследования Глобального бремени болезней, сообщает в понедельник, 15 февраля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Facebook.
Только в 2019 году неврологические заболевания унесли жизни 21 644 граждан Украины (3,1% от общего количества летальных случаев). При этом во всем мире в 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 миллиона смертей. В европейских странах они заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.
В Украине вышеупомянутый показатель смертности повысился за последние 29 лет на 34% - в 1990 было зафиксировано 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.
Наиболее распространенными формами неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди украинцев, являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.
В Минздраве подчеркивают, что уменьшить бремя этих недугов можно, если избегать факторов риска, к которым относятся:
- высокий индекс массы тела
- курение;
- высокий уровень глюкозы
- употребление алкоголя.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Теорию о том, что вирус был создан в лаборатории, эксперты отвергли как "не заслуживающую дальнейшего изучения".
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