ByteDance, китайская компания, владеющая правами на TikTok, отказалась от сделки по продаже своей американской видеоплатформы компаниям Oracle и Walmart. Об этом сообщают South China Morning Post.

Сделка была вызвана угрозами со стороны администрации Трампа запретить TikTok в США – угроза.

South China Morning Post сообщает, что сделку совершались заключить, чтобы "удовлетворить требования администрации Трампа. Но теперь, когда срок президентства Трампа закончился, смысл этой сделки просто пропал.

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"Трамп ушел, и смысл сделки исчез вместе с ним", - заявил прокомментировали South China Morning Post.

ByteDance полагала, что продажа своих американских активов TikTok Oracle предоставит компании возможность легализации сервиса на территории США, поскольку соучредитель Oracle Ларри Эллисон публично поддержал бывшего президента.

Трамп занял жесткую позицию в отношении TikTok, заявив, что приложение, принадлежащее Китаю, представляет угрозу национальной безопасности из-за его доступа к данным пользователей из США.

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В августе 2020 года Трамп подписал два распоряжения, одно из которых запрещало американским компаниям вести дела с ByteDance, а другое угрожало запретить TikTok в США, если Bytedance не откажется от своих операций в США.

TikTok

Более того, гнев Трампа по отношению к приложению усилился после того, как TikTok использовали для срыва к предвыборного митинга в Талсе в июне 2020 года.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщили, что сделка с TikTok была временно отложена, пока администрация Байдена пересмаьтривала свою позицию по безопасности Китая.

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Отвечая на вопрос о запрете TikTok, пресс-секретарь президента Джо Байдена Дженнифер Псаки заявила, что администрация не предприняла "новых активных шагов" против сервиса на территории США.

У TikTok в настоящее 100-миллионая аудитория пользователей в США. Также приложение является одним из самых загружаемых приложений в магазинах iOS и Google Play.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как TikTok увеличит длину видео до 3 минут. Также в этом месяце произошел случай, когда TikTok заблокировал доступ подросткам из-за смертельного челленджа.

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