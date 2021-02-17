У столиці Норвегії влада послаблює карантин [ Редактировать ]
У столиці Норвегії послаблюють карантин. Утім, місцева влада досі думає, чи відчиняти знову торговельні центри.
Суворий карантин в Осло почав діяти після того, як минулого місяця у місті та його околицях зафіксували спалах так званого "британського" штаму коронавірусу. Тепер в уряді кажуть - необхідности тотального локдауну немає.
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