Сайт СБУ "парализовала" мощная атака [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, сайт Службы безопасности Украины перестал работать. На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака. Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Россия.
Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию России, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве.
Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.
Недавний отчет показал, что количество атак программ-вымогателей, при которых преступники угрожают раскрыть конфиденциальную информацию, если их требования не будут выполнены, уменьшилось на 20% в четвертом квартале 2020 года. Поскольку данные часто просачиваются, многие компании отказываются выплачивать выкупы хакерам.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как хакеры слили в сеть данные о вакцинах Pfizer и Moderna. Также ранее хакер слил в сеть данные миллионов пользователей сайта знакомств.
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