Епідемія мінувань: невідомі повідомили про мінування у трьох містах [ Редактировать ]
В Україні знову епідемія мінувань. У Харкові перевіряли три навчальні заклади та адмінбудівлю. А в Києві довелося обмежити роботу метро.
Та наймасовішу евакуацію провели в Івано-Франківську. Невідомі повідомили про мінування понад десяти об'єктів. Вибухівку шукали в обласній держадміністрації та міськраді, пенсійному фонді, аеропорту, двох університетах, банку, школі, клініці й навіть у кількох житлових будинках. Після перевірки нічого небезпечного не знайшли. А от хуліганів тепер шукатиме поліція.
Христина Максимчак, речниця поліції Івано-Франківської області:
Всі повідомлення приходили на електронні адреси, саме тих об'єктів, які ймовірно сказали, що заміновані. Періодичність 5-10 хвилин, тобто бачимо, що перше прийшло одне повідомлення, потім інше. Поліцейські перевіряють саме з яких електронних адрес надійшло повідомлення, про ймовірне замінування, чи це є одна особа, яка повідомила, чи їх декілька.
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