В Україні знову епідемія мінувань. У Харкові перевіряли три навчальні заклади та адмінбудівлю. А в Києві довелося обмежити роботу метро.

Та наймасовішу евакуацію провели в Івано-Франківську. Невідомі повідомили про мінування понад десяти об'єктів. Вибухівку шукали в обласній держадміністрації та міськраді, пенсійному фонді, аеропорту, двох університетах, банку, школі, клініці й навіть у кількох житлових будинках. Після перевірки нічого небезпечного не знайшли. А от хуліганів тепер шукатиме поліція.

Христина Максимчак, речниця поліції Івано-Франківської області: