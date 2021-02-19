В Києві відбудеться захід, присвячений 29-річчю Ходжалінської трагедії та останнім подіям у Карабаху [ Редактировать ]
У середу, 24 лютого, об 11:00 відбудеться круглий стіл на тему: "Від Ходжали - 1992 року до Тертера та Гянджі – 2020 року. Захід присвячений 29-річчю Ходжалінської трагедії, а також останнім подіям у Карабаху.
Хто сказав, що у війни нежіноче обличчя? Ще й яке жіноче! Збожеволіле від страху, почорніле від горя і перенесених страждань. Зовсім як у ходжалинки Малахат Гусейнової, яка 26 лютого втратила всю свою родину – чотирьох дітей і чоловіка….
Азербайджанський народ – миролюбний і гостинний. Він ніколи не зазіхав на чуже й готовий був поділитися з іншими останньою крайкою хліба. Азербайджанський народ – терплячий і великодушний. Він часто вибачав чужі слабкості й забував про завдані йому образи. І лише одного – ЗРАДИ – він не вибачав нікому. Тим, хто віроломно порушив закони добросусідства, хто порушив заповіді божі й людські, не завадило б згадати прадавню істину: "Хто з мечем прийшов – той від меча й загине!". Цю істину ще нікому у світі спростувати не вдалося", - зазначила народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова (Цитата із книги "ХОДЖАЛИ. Хроніка геноциду", видавничий дім Дмитра Бураго, 2020 рік).
- Організатор: Посольство Азербайджанської Республіки в Україні.
- До участі запрошені: наукові діячі, представники азербайджанських діаспорних організацій
- У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
- Захід транслюватиметься на YouTube-каналі
- Адреса "Укрінформу": вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна")
- Контактний телефон прес-центру: (044) 299-03-32
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