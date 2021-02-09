На Курилах жестко сел военный АН-12 [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, на Курильских островах жестко сел военный самолет АН-12. Самолет шел в аэропорт на острове Итуруп, который находится в Сахалинской области.
Однако самолет прошел мимо взлетно-посадочной полосы из-за бурана и порывистого ветра.
Самолету вырвало левую стойку шасси.
Информации о пострадавших пока нет.
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