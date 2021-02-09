Во вторник, 9 февраля, на Курильских островах жестко сел военный самолет АН-12. Самолет шел в аэропорт на острове Итуруп, который находится в Сахалинской области.

Однако самолет прошел мимо взлетно-посадочной полосы из-за бурана и порывистого ветра.

Самолету вырвало левую стойку шасси.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что в Украине из-за непогоды закрыли два аэропорта.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".

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