Когда украинцы смогут записаться на вакцинацию: обнародована дата [ Редактировать ]
С марта 2021 года граждане Украины будут иметь возможность записываться на получение прививки от коронавирусной инфекции онлайн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в настоящее время система для регистрации на спасительный укол полностью готова к официальному началу работы. При этом, ранее Федоров его ведомство занимается переговорами с Минздравом по поводу того, чтобы регистрация на вакцинацию проходила также и с помощью приложения "Дия".
Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс.
Напомним, в Украине анонсировали запуск сайта для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля 2021 года в стране был полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.
Кроме того, Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Поставки препарата NovaVax запланированы на июль 2021.
Ранее мы писали, что Ляшко рассказал, кого в Украине вакцинируют бесплатно. Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией.
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