В понедельник, 22 февраля, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30" заявил, что под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах.

По его словам, COVID-статистика ухудшается в Черновцах и Закарпаской области.

Надеемся, что мы собьем эту волну (коронавируса, - ред.) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (случаев, - ред.), в Закарпатской области.

Отметим, в Черновицкой ОГА заявили, что в больницах области находятся 1029 пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него. Это наибольшее количество с начала пандемии.

За минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 259 новых случаев коронавируса, а в Закарпатской области - 233 случая.

Напомним, что с 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое. Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

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