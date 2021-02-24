Тест на Ковід за допомогою смартфону. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі й покласти смужку на пристрій.

Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90 відсотках випадків він збігається з даними ПЛР-тестів.

Рабах Букхеруб, керівник групи дослідників мікроелектроніки та нанотехнологій Лілльського університету: