Французи навчились робити COVID-тест на смартфоні [ Редактировать ]
Тест на Ковід за допомогою смартфону. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі й покласти смужку на пристрій.
Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90 відсотках випадків він збігається з даними ПЛР-тестів.
Рабах Букхеруб, керівник групи дослідників мікроелектроніки та нанотехнологій Лілльського університету:
Такий тест можна буде використовувати не лише для виявлення Ковіду. Його можна пристосувати до будь-якого біоматеріалу. Для цього ми повинні лише змінити білок-рецептор на датчику.
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