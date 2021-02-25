В четверг, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара погибли двое человек. Как сообщается, пожар произошел около 5:52 в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни.

По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома.

В 6:15 спасатели локализовали пожар, а в 6:35 он был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

"Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших человек 1964 г.н. и в 1934 г.н. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяином. Ущерб устанавливается", - отмечают в ведомстве.

Кроме этого уточняется, что за прошедшие сутки в результате пожаров в Украине погибли 9 человек. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности и заботиться о надлежащем состоянии систем пожарной безопасности помещений.

Напомним, что на днях пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.

Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.