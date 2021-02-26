В пятницу, 26 февраля, на AppleTV+ выходит документальный фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт". В нем поп-звезда впервые рассказала о тайных отношениях с рэпером Q (настоящее имя - Брэндон Адамс).

Так, в ленте певица публично признается, что начала встречаться с артистом в 2019 году. Поклонники увидят кадры, на которых пара держится за руки, а также моменты телефонного разговора с признанием в любви, сообщает Insider.

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Однако пара встречалась недолго. По словам певицы, они с Q расстались, потому что хотели разных вещей в жизни.

"Я просто не была счастлива. Я не хотела того, чего хотел он. Не думаю, что вам стоит быть в отношениях, если вы очень воодушевлены вещами, на которые другому наплевать... Чувствовалась нехватка усилий. Типа, парень, у тебя недостаточно любви к самому себе, поэтому ты не можешь любить меня и не любишь", - рассказала Айлиш.

Она также призналась, что все еще любит рэпера и не может переключиться ни на кого другого.

"Я люблю его, и это усложняет задачу. Потому что я не забила на него. Я не нашла никого другого. Я не перестала любить его", - добавила певица.

Ранее мы писали о том, что Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков из-за эротических публикаций.

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