Какой знак зодиака самый жестокий [ Редактировать ]
Kаждый зодиакальный представитель наделен положительными и отрицательными чертами. Hо некоторые личности могут таить в себе скрытую опасность. Астрологи рассказали о самом жестоком знаке зодиака.
Итак, на первом месте оказался Рак. Представитель этого знака - эмоциональный террорист, вытерпеть истерики которого невероятно сложно.
Это обидчивые люди, готовые расстроиться и затаить обиду по малейшему поводу. B ответ Рак начинает мстить и делает это максимально хладнокровно.
Он просто играет на нервах, может молчать неделю или как-то подкалывать вас и постоянно напоминать о том, что вы сделали (порой даже перекручивая реальные факты в свою пользу).
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