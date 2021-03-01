На Миколаївщині у школі пролунав потужний вибух [ Редактировать ]
Вибух в одній зі шкіл на Миколаївщині. Там вранці рвонуло в котельні, що стояла окремо на території закладу. Ударною хвилею на будівлі зірвало дах та пошкодило бетонні плити.
Під завалами опинився кочегар. Щоб його визволити, рятувальники задіяли спецтехніку. Чоловік вижив - його ушпиталили. У школі припускають: вибух міг статися через перебої з електропостачанням.
Діти й учителі не постраждали. Але уроки на один день у школі скасували.
Анатолій Ободзинський, старший кочегар котельні:
Ми обслуговуємо вдвох: я і напарник. Котли стоять на твердому паливі. Часов в 7 вирубили світло. Отключилися насоси. Видать з-за того, воно й закипіло.
Віталій Кучеренко, начальник Очаківського міськрайонного сектору ГУ ДСНС України в Миколаївській області:
Було прийнято рішення по фіксації місця, де знаходиться потерпілий, виклику додаткових сил, - а саме крану, а також аварійно-рятувального відділення з Миколаєва.
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