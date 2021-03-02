Поблизу острова Хортиця у розпалі гідроархеологічна експедиція, до якої входять науковці із Запоріжжя, Одеси та Києва

Поблизу острова Хортиця у розпалі гідроархеологічна експедиція, до якої входять науковці із Запоріжжя, Одеси та Києва. Чому саме тепер історики вирішили зануритися у холодний Дніпро та що шукають - розкажуть наші кореспонденти.

На поверхні - один градус морозу. Під водою теж один, але тепла. Це найкращі погодні умови для дослідження глибин Дніпра - кажуть учасники підводної експедиції.

В'ячеслав Зайцев, історик:

От таке зимове Дніпро дивує ну звичайно, що прозорістю. Прозорістю, дуже не погано. І ось тут ви можете побачить навіть дно.

Саме така прозорість води і дає змогу обстежувати дно річки. Адже навколо Хортиці воно буквально всіяне затонулими кораблями різних епох - констатують науковці.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Я хотів би розкрити страшну таємницю, у нас біля Хортиці лежить експонат пов'язаний з судноплавством, який датується третім століттям до нашої ери. Тобто це антична епоха.

Але здебільшого, під водою козацькі кораблі 18 сторіччя. У той період на Хортиці діяла чимала корабельна верф. І чимало кораблів тонули тут під час весняних повеней - кажуть гідроархеологи. Проте мета цієї експедиції - не підняти затонулі судна. А дослідити їх.

Дмитро Кобалія, історик:

Тобто це така безконтактна експедиція, безконтактні підводні дослідження з великим таким обсягом робіт, пов'язаних з фотофіксацією. Кожен об'єкт фотографується ну до можливо більше тисячі разів. Складаються тривимірні моделі і потім ми маємо об'єкти вже у цифровому вигляді.

Після такого дослідження можна буде внести підводні об'єкти до Реєстру нерухомих пам'яток України. З метою надання їм відповідного охоронного статусу. Зараз досліджують два судна. Транспортний човен 19 століття та шлюпку Дніпровської флотилії 1736 року.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

У всьому світі, в Європі, дуже поширена практика, коли об'єкти знайдені, але вони не підіймаються, зберігаються на тому місці, де вони знайдені, і ставляться в реєстр пам'яток. І власне в Україні ця робота знаходиться тільки на початковому етапі. Дуже мало ще пам'яток, реально підводних пам'яток, стоїть на державному обліку. Хоча виявлено тисячі пам'яток.

Від подібних наукових експедицій зрештою може бути неабияка користь для туристів, та й прибуток для держави, - додають тут. У світі існує чимало підводних музеїв, експонати яких можна розгледіти, занурюючись у воду із аквалангом. Не виключено, що один із перших таких музеїв колись започаткують і неподалік Хортиці.