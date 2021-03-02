Во вторник, 2 марта, в США на юге Калифорнии произошло массовое ДТП с участием фуры. В результате аварии по меньшей мере 15 человек погибли.

По данным СМИ, автомобиль, в котором находились 27 пассажиров, столкнулся с грузовой фурой, которая перевозила гравий. 14 человек погибли на месте. Еще девять человек были доставлены в больницы, впоследствии один из них скончался.

Причины происшествия не приводятся.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Также сообщалось, что в Киеве мотоциклист пролетел на красный и сбил людей на переходе. В результате столкновения травмы получили пять человек: три пешехода, водитель и его пассажирка. Все участники ДТП пострадали очень серьезно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.