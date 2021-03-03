Жителей четырех областей предупредили о паводках [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
3-5 марта из-за повышения уровня воды в реках Западный Буг и Припять возможно затопление заводей во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Могут быть подтоплены хозяйственные сооружения и затоплены сельскохозяйственные земли в приречных населенных пунктах:
- Старовижевского, Ратневского, Любешевского Маневицкого районов Волынской области;
- Рокитновском и Заричнянском районов Ровенской области;
- Емильченськом районе Житомирской области;
- Червонограде и селах Селец и Межиречье Львовской области.
В селах Селец и Межиречье на реке Рата (приток Западного Буга во Львовской области) и в Ратневском районн Волынской области возможно частичное затопление отдельных объектов и домов.
Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Украине время от времени местами возможны осадки. На востоке ожидается небольшой мокрый снег и дождь, 5 марта по стране, кроме юга, также ожидается небольшой дождь, на северо-западе с мокрым снегом.
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