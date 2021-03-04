Крымская платформа: в МИД рассказали о направлениях работы [ Редактировать ]
Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию относительно деоккупации Крыма на международный уровень. Работу будут проводить по пяти ключевым направлениям. Об этом заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.
По ее словам, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию.
Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.
"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила дипломат.
Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.
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