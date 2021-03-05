Санкції проти "Північного потіку-2" застосують у травні [ Редактировать ]
А нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" можуть бути застосовані у травні. Це в разі, якщо компанії-учасники проєкту порушать чинні заборони.
Державний департамент стежить за їхньою діяльністю і щотри місяці подає звіт до Конгресу.
Зокрема відомо, що наприкінці січня російське судно "Фортуна" намагалося продовжити будівництво. Посилені санкції США діють із початку цього року. Одночасно зупинити спорудження газогону закликали і в Європарламенті.
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