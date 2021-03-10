Родители с малышкой выпивали в гостях у знакомых Источник: Facebook

В Сумах 30-летний мужчина покалечил свою четырехмесячную дочь - подбросил вверх и не поймал. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

​Трагедия произошла 22 января 2021 года. Родители с малышкой выпивали в гостях у знакомых. Когда застолье было в самом разгаре, захмелевший отец решил поиграть с ребенком. Он начал подбрасывать девочку вверх, но в какой-то момент не смог ее поймать. Упав, ребенок получил тяжелые травмы, ее госпитализировали в больницу.

В прокуратуре отмечают, что маленькую пациентку ни разу не навестили ни отец, ни мать. Органы опеки начали процедуру лишения женщины прав на ребенка.

Проблема в том, что биологический отец не указан в свидетельстве о рождении, поэтому юридически отношения к ребенку не имеет.

Горе-отцу уже сообщили о подозрении по ст. 128 Уголовного кодекса Украины - "тяжкое телесное повреждение по неосторожности". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумской области отец и дядя несколько лет насиловали девочку-инвалида.