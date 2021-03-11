ДТП в Індонезії: загинули люди [ Редактировать ]
В Індонезії теж ДТП з автобусом. 26 людей загинули. Аварія сталася у провінції Західна Ява.
Причина та сама - водій не впорався з кермуванням і машина впала у глибокий яр. У салоні було 62 людини, 36 - вдалося врятувати.
по теме
Дорога смерті! Двадцять аварій за 5 років на одному ж і тому ж місці. На трасі Київ-Чоп є таке гибле місце. Там напередодні загинула людина, ще трьох у тяжкому стані доправили в реанімацію
У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. У салоні їхали працівники текстильного підприємства й школярі-стажери
Двоє загиблих і 24 поранених. У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. В автобусі їхали працівники текстильного підприємства і студенти, які там стажувалися
Постраждалих у ДТП українців відмовилися лікувати в польській лікарні. Про це розповіли в українському консульстві в Любліні. Нагадаю, в ніч на суботу неподалік міста Кашице розбився автобус з українцями
Водієві українського автобуса Познань - Херсон висунули звинувачення. У ненавмисній аварії. Нині кермувальник перебуває в лікарні, його допитали слідчі. За словами водія, момент ДТП він не пам'ятає