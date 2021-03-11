Дорога смерті: на Рівненщині стаються ДТП на тому ж місці

Дорога смерті! Двадцять аварій за 5 років на одному ж і тому ж місці. На трасі Київ-Чоп є таке гибле місце. Там напередодні загинула людина, ще трьох у тяжкому стані доправили в реанімацію