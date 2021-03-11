У Німеччині після кількох місяців суворого карантину знову запрацювали торговельні центри. Утім, піти на закупи, коли заманеться, тепер не вийде. Потрібен запис. Про нову реальність німецьких шопоголіків - розкаже Тетяна Логунова.

На шопінг за попереднім записом. Візит до магазинів одягу, електротехніки та меблів - німці тепер повинні планувати заздалегідь. Ці заклади вже працюють у більшості німецьких земель, але просто так зайти туди з вулиці не вийде.

Спочатку треба зареєструватися на сайті магазину, обрати день і час візиту і зазначити, як довго плануєш перебувати у приміщенні. І тільки потім, із підтвердженим записом, можна йти на шопінг.

Усі магазини пропонують кілька часових слотів. Можна замовити 30 хвилин або годину шопінгу. Якщо йдеться про великі торговельні центри, доступна ще одна опція - "дві години".

За новою схемою тепер працює і цей мюнхенський універмаг одягу. Клієнтів пускають всередину, тільки перевіривши попередній запис.

Людвіг Бек, директор універмагу:

Ми записуємо людей онлайн і по телефону. Можна також прийти до нас і записатися на місці. Усі канали зв'язку максимально відкриті.

Здебільшого люди беруть слоти на годину. Утім, якщо якийсь клієнт затримується біля полиць або у примірочній, продавці ставляться з розумінням.

Людвіг Бек, директор універмагу:

Звісно, якщо йдеться про 10 хвилин, ми нікого не виставляємо за двері. Але стежимо, щоб на 40 квадратних метрів не було більше одного покупця.

Тільки за попереднім записом тепер можна відвідати зоопарки, галереї чи музеї. Ці заклади теж нарешті відкрилися. У деяких музеях першим відвідувачам навіть дарували квіти.

Я вітаю Вас! Ви наш перший гість! Дякую, що прийшли, пане Даубнер.

Закладам культури дозволили працювати за умови дотримання всіх санітарних норм. А це: обмежена кількість відвідувачів, соціальна дистанція і масковий режим.

Вольфганг Хекль, директор Німецького музею:

Це вже полегшення для людей. Нарешті ми потроху повертаємося до нормального життя. Знову працюють музеї, галереї. Будемо сподіватися, що скоро відкриються театри й концертні зали.

Утім, збиратися на виставу чи концерт поки що зарано. Ці заклади відкриють лише тоді, коли статистика захворюваності на коронавірус суттєво покращиться.