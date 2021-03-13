Рабочая группа Верховной Рады Украины планирует закончить работу над текстом законопроекта о местном референдуме на следующей неделе.

Об этом заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук в субботу, 13 марта, на съезде партии "Слуга народа", трансляция которого велась на YouTube.

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По словам чиновника, законопроект будет представлен на сайте Верховной Рады для национального обсуждения.

"Под эгидой президента Украины мы готовы объехать по всем территориальным общинам или по подавляющему большинству, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение местного референдума, и выйти на финальную точку, которая даст возможность сказать, что прямая демократия в Украине существует", - отметил Стефанчук.

Он также анонсировал программу, которая будет показывать в режиме онлайн выполнения обещаний партии "Слуга народа".

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы.

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