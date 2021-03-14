"15 березня українська армія почне наступ", - такий фейк зараз активно ширять бойовики у медіа псевдореспублік ОРДЛО. Чому обрали саме цю дату про пропагандистських вкидів - не зрозуміло. Але на ці чутки вже навіть відреагували і в українському Радбезі. Кажуть: наступу не планують, та атаку ворога відбивати готові.

До речі, бойовики насправді стягують озброєння до лінії розмежування. Що ж відбувалося на фронті цього тижня?

Це передові позиції за Авдіївкою. Підствольна граната вибухає неподалік від окопу, де ми тільки почали знімати. Фронт - і тут, і в інших ділянках гримить зброя.

За цей тиждень є і загиблі, і поранені. Працює майже весь спектр калібрів та озброєнь.

Це вже позиції під Мар'їнкою. Цього тижня вояки тут здобули черговий доказ російської агресії. І доказ цей у буквальному сенсі впав із неба.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Впав через несправність батареї. Тому що, коли ми вилучили батарею - вона була вздута. І цікава деталь - на батареї була бирка ФСБ РФ, яка зазвичай використовується при закупівлях держобладнання. І вони зобов'язані їх клеїти.

Витягувати його довелося з великим ризиком - з відкритої та прострілюваної ділянки. Але такий трофей цього вартий.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Безпілотник "ЗАЛА 421" - це військовий, легкий безпілотник, який розроблявся, та виключно використовується збройними силами РФ.

А ще з безпілотників періодично скидають гранати. Та головна небезпека все ж - у посиленні обстрілів.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Месяц назад було тихіше. Сейчас намного все ярче. То есть и передвижение, и чаще начали провокувать, і чаще обстрели. Чаще, все - значительно чаще - к чему-то однозначно готовятся.

При цьому часто страждають і мирні мешканці, які живуть біля лінії зіткнення.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це вже не припинення вогню, а противник навмисно показує свою агресію. Зі своєї сторони. І я вважаю, що це війна.

Але, крім обстрілів на лінії зіткнення, війна точиться і в іншій площині. Так бойовики через свої медіа та інтернет-ресурси активно, так би мовити, прокачували ситуацію - лякаючи мирних жителів початком нової фази бойових дій. І навіть дату назвали.

"Поділяй, залякуй, та владарюй" - пропагандисти працюють за цією схемою. По телеканалах на окупованих територіях постійно розповідають про швидкий наступ Збройних сил України.

У соціальних мережах вже й дату наступу називають. П'ятнадцяте березня - чомусь саме цей день... Але українські військові кажуть: все з точністю до навпаки. Приготування до атак бачать якраз у ворога. Особливо під Донецьком.

Позивний "Циба", військовослужбовець Збройних сил України:

В Донецке в некоторых районах, во дворах стоит техника, танки, - знакомые с Донецка звонили, говорили, что нагнали много техники. Плюс тут у них готовятся укрепления под танки.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Працює важка техніка - з Донецька. Передвигаються там. Мабуть, готуються до якоїсь великої фази.

Звісно, про всяк випадок військові у підвищеній боєготовності. Але аж надто серйозно до заяв бойовиків не ставляться, бо їх було вже забагато.