Поділяй та залякуй: хто стоїть за поширенням шейків у псевдореспубліках ОРДЛО [ Редактировать ]
"15 березня українська армія почне наступ", - такий фейк зараз активно ширять бойовики у медіа псевдореспублік ОРДЛО. Чому обрали саме цю дату про пропагандистських вкидів - не зрозуміло. Але на ці чутки вже навіть відреагували і в українському Радбезі. Кажуть: наступу не планують, та атаку ворога відбивати готові.
До речі, бойовики насправді стягують озброєння до лінії розмежування. Що ж відбувалося на фронті цього тижня?
Це передові позиції за Авдіївкою. Підствольна граната вибухає неподалік від окопу, де ми тільки почали знімати. Фронт - і тут, і в інших ділянках гримить зброя.
За цей тиждень є і загиблі, і поранені. Працює майже весь спектр калібрів та озброєнь.
Це вже позиції під Мар'їнкою. Цього тижня вояки тут здобули черговий доказ російської агресії. І доказ цей у буквальному сенсі впав із неба.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Впав через несправність батареї. Тому що, коли ми вилучили батарею - вона була вздута. І цікава деталь - на батареї була бирка ФСБ РФ, яка зазвичай використовується при закупівлях держобладнання. І вони зобов'язані їх клеїти.
Витягувати його довелося з великим ризиком - з відкритої та прострілюваної ділянки. Але такий трофей цього вартий.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Безпілотник "ЗАЛА 421" - це військовий, легкий безпілотник, який розроблявся, та виключно використовується збройними силами РФ.
А ще з безпілотників періодично скидають гранати. Та головна небезпека все ж - у посиленні обстрілів.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Месяц назад було тихіше. Сейчас намного все ярче. То есть и передвижение, и чаще начали провокувать, і чаще обстрели. Чаще, все - значительно чаще - к чему-то однозначно готовятся.
При цьому часто страждають і мирні мешканці, які живуть біля лінії зіткнення.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це вже не припинення вогню, а противник навмисно показує свою агресію. Зі своєї сторони. І я вважаю, що це війна.
Але, крім обстрілів на лінії зіткнення, війна точиться і в іншій площині. Так бойовики через свої медіа та інтернет-ресурси активно, так би мовити, прокачували ситуацію - лякаючи мирних жителів початком нової фази бойових дій. І навіть дату назвали.
"Поділяй, залякуй, та владарюй" - пропагандисти працюють за цією схемою. По телеканалах на окупованих територіях постійно розповідають про швидкий наступ Збройних сил України.
У соціальних мережах вже й дату наступу називають. П'ятнадцяте березня - чомусь саме цей день... Але українські військові кажуть: все з точністю до навпаки. Приготування до атак бачать якраз у ворога. Особливо під Донецьком.
Позивний "Циба", військовослужбовець Збройних сил України:
В Донецке в некоторых районах, во дворах стоит техника, танки, - знакомые с Донецка звонили, говорили, что нагнали много техники. Плюс тут у них готовятся укрепления под танки.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Працює важка техніка - з Донецька. Передвигаються там. Мабуть, готуються до якоїсь великої фази.
Звісно, про всяк випадок військові у підвищеній боєготовності. Але аж надто серйозно до заяв бойовиків не ставляться, бо їх було вже забагато.
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