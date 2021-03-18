Посли країн G7 закликали Росію дотримуватися Мінських угод [ Редактировать ]
Терористів на Донбасі підтримує Росія, нагадують посли країн Великої сімки. У спільній заяві, яку оприлюднило МЗС, наголошують: Росія - не посередник, а сторона конфлікту. Тому має дотримуватися Мінських угод.
Поки Федерація не припинить дестабілізувати ситуацію на Сході України, санкції проти неї триватимуть. До того ж, Москва порушила міжнародне право, не лише окупувавши частину Донбасу, а й анексувавши Крим.
На окупованому півострові країна-агресор порушує права людей, зокрема кримських татар. Спроби Москви узаконити анексію - держави Заходу не визнають.
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