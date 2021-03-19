Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти помогут бизнесу, который находится в регионах "красной" зоны. Местные власти должны предоставить соответствующие предложения до следующей недели. Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Логично, что о различных формах поддержки, когда вводится локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего района, которые пострадает из-за ограничений так называемой "красной" зоны", - заявил Зеленский.
Он добавил, что ожидает от местных властей предложений относительно поддержки бизнеса. По словам президента, соответствующие предложения на следующей неделе могут рассмотреть и утвердить на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.
"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", - подчеркнул Зеленский.
по теме
Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне
По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась
Власти Киева не могут самостоятельно ужесточить карантинные ограничения в столице без решения Кабинета министров
Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом