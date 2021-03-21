Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до девяти. В воскресенье, 21 марта, стало известно о еще двух пострадавших.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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Так, по состоянию на 6:00 по киевскому времени количество пострадавших от землетрясения в префектуре Мияги составляло семь человек. Еще двое пострадавших были зарегистрированы в префектурах Иватэ и Фукусима, где расположена атомная станция.

Напомним, в субботу, 20 марта, на Японию обрушилось землетрясение мощностью семь баллов. Был риск возникновения цунами, поэтому жителям прибрежных территорий советовали временно переместиться на повышение.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Также мы писали о том, что землетрясение в Японии ударит дефицитом процессоров и видеокарт.

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