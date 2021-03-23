Государства-участницы Европейского Союза поддержали проект о введении в еврозоне "зеленых паспортов" вакцинации. Об этом на брифинге заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, для введения столь важного электронного документа будут использованы колоссальные силы как техников, так и юристов.

Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.

Читайте также, что Евросоюз окончательно утвердил паспорта вакцинации - "Цифровые зеленые сертификаты". В документе будет вся информация: дата и место прививки, а еще сыворотка, которой делали укол, и количество доз. А также сведения о тест - или на антитела или ПЦР, а также данные о выздоровлении от ковида за последние полгода.

Кроме того, в Одессе начали продавать COVID-паспорта. Занимается этим лабораторный центр Минздрава, соответствующая реклама появилась в социальных сетях, а сотрудники лабораторного центра отмечают, что "с ним можно ездить везде … хоть в Израиль".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.