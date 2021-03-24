Ученые из Сингапура выяснили, что заранее запланированный дневной сон, который укладывается в график, улучшает обучение и память у подростков. Таким образом, дневная дрема может прямо повлиять на успеваемость в школах и вузах, передает newsyou.info.

Исследователи из Национального университета Сингапура в ходе экспериментов доказали, что запланированный дневной сон, который входит в ежедневное расписание подростков и молодых людей, значительно улучшает у них процессы обучения и памяти. В экспериментах приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Оказалось, что дневной сон бывает полезен вне зависимости от того, насколько хорошо эти молодые люди спали в течение всего 24-часового периода.

За чуть более две недели сокращенный период сна ночью вкупе с дневным сном значительно улучшил память, как установили исследователи. При этом сокращение собственно ночного сна и включение "раздельного режима сна" днем и ночью не повлияло на процессы обучения в первой половине дня. Анализ записей электроэнцефалограммы активности мозга во время сна предположил, что дополнительное время для дневного сна давало преимущества мозгу.

Авторы исследования согласны с тем, что польза дневного сна и без того известна науке. Но как правило его исследовали в качестве разового дополнения к ночному отдыху, а не в качестве части регулярного режима дня. И вот теперь проведено исследование, которое показало способность сна отлично встраиваться в этот суточный график и идти на пользу подросткам.

Ранее сообщалось, почему крайне важно спать в полной темноте. Медики советуют на ночь выключать абсолютно все источники света. Также мы писали о том, чем опасен сон на боку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.