Если вы используете платформу для загрузки игр Epic Games Store на ноутбуке, имейте в виду, что ваша батарея будет разряжаться быстрее, чем вы могли ожидать.

Тесты показали, что лаунчер Epic Games Store потребляет на 20% больше заряда, чем его прямой конкурент Steam. Выяснилось, что одна и та же игра будет потреблять заряд по-разному, в зависимости от того, какая платформа остается запущенной в фоновом режиме.

PC World провела несколько ограниченных тестов, сравнивающих приложение Epic Games Store (EGS) с программой запуска Steam. Они использовали ноутбук Surface Pro 7+ с процессором Intel Ice Lake 11-го поколения и Surface Laptop 3 на базе AMD Ryzen.

Результаты тестов работы игровых платформ в фоне

На обеих платформах запуск приложения Steam в фоновом режиме практически не влиял на время автономной работы.

В "холостом" режиме без нагрузок Surface Pro 7+ показал время работы от батареи в 603 минуты. Запуск программы Steam в фоновом режиме снизил время автономной работы до 587 минут, что составляет незначительную потерю в 2,7%.

А вот при запуске EGS в скрытом режиме, автономность упала до 482 минут. Это 20-процентное снижение по сравнению с "холостым" режимом и 17-процентный дефицит по сравнению со Steam.

Epic Games Store в фоне

На ноутбуке AMD Ryzen различия были менее выраженными, но все же заметными, особенно между двумя магазинами.

Чистый прогон разрядил аккумулятор за 472 минуты. Скрытый запуск Steam не повлиял на время выполнения. Однако платформа от Epic Games сократила время автономной работы до 434 минут, то есть на 8%.

Очевидно, что оба приложения на ноутбуке работали более эффективно, чем на планшете, но EGS по-прежнему потреблял много энергии.

Платформа Epic Games Store

После опубликованных результатов в Epic Games заявили, что улучшат энергоэффективность своего приложения.

Важно отметить, что хотя PC World проводил тесты несколько раз для более точного результата, они использовали только две OEM-платформы. Время автономной работы будет зависеть от конфигурации оборудования и прочих факторов.

Просто имейте в виду, что, если вы используете Epic Games Store, ваш ноутбук, вероятно, будет потреблять больше заряда батареи, чем сократит ее время службы.

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