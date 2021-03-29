Тисячі французів вийшли на мітинг, аби змусити політиків посилити боротьбу з кліматичними змінами. Сьогодні парламент має розглянути відповідний законопроєкт - він передбачає скорочення вуглецевих викидів на 40 відсотків до 2030 року.

Президент країни Емануель Макрон обіцяє реалізувати положення документа повністю, однак з деякими пом'якшеннями. Це й обурило еко-активістів, які вважають запропоновані заходи недостатніми.