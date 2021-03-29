Ісландський фотограф пожертвував дроном заради видовищних кадрів [ Редактировать ]
Ісландський фотограф заради видовищних кадрів спалив дрон у жерлі вулкана. На півострові Рейк'янес прокинулася вогнедишна гора. Яскраве природне явище з кінця минулого тижня приваблює тисячі туристів.
Фотограф Гардар Олаф відправив до кратера свій безпілотник, щоб максимально близько зняти всю красу виверження. Втім, для його техніки ці приголомшливі кадри стали останніми.
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