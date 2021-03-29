Ляльковий театр в Ужгороді: скільки потрібно часу на створення іграшки?

Уже 40 років в Ужгороді працює ляльковий театр. Сотні вистав, десятки артистів. Та найбільше досягнення тут - ляльки. Їх колектив виготовляє власноруч. Тут є і маріонетки, і механізовані ляльки, і ростові