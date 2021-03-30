Жінка з Івано-Франківщини залишила новонароджену дитину на вулиці [ Редактировать ]
Народила й залишила під дверима сусідів. Жінка намагалася позбутися новонародженої дитини. Немовля пролежало кілька годин на холоді в одній ганчірці! І коли дитину знайшли, було вже запізно. Чи розшукали матір? І чому жінка пішла на такий злочин? Наші журналісти продовжать.
Пані Надію розбудив гавкіт собак. На бетонних сходах просто під її дверима лежав брудний згорток.
Перше побачила, що рученька махається, я своїм очам просто не повірила., що таке можливе. Дитина жива. Холодна чисто холодна. Таке всьо в плівах, як народилося.
Новонароджений хлопчик не плакав і ледь ворушився. Пенсіонерка занесла малюка до хати й закутала. Потім викликала поліцію та швидку. І вже разом із ними повезла малюка в лікарню. Та до медзакладу немовля так і не доїхало.
Надія Луців, пенсіонерка:
Я надіялася, що та дитина буде жити. Бо живе, дихає. Я тільки з ти і їхала що воно буде жити. По дорозі дитина ще голос подавала, губками робила. Я всіма силами хотіла спасти, мені так жалко, я не можу того перенести.
Медики кажуть: малюк - недоношений. Інших вад розвитку не виявили. Припускають: дитина могла померти від переохолодження. Адже того дня були приморозки, а хлопчик лежав на вулиці невідомо скільки часу.
Леся Григорів, завідувачка акушерського відділу Калуського пологового будинку Калуської центральної районної лікарні:
Навіть для доношеної дитини в такий період часу, коли температура зовнішнього середовища низька то для переохолодження дитині дуже мало часу треба. А для недоношеної, така температура для неї була смертельною.
Породіллю, яка підкинула малюка, правоохоронці розшукали за кілька годин. Це тридцятидев'ятирічна жителька цього ж села, сусідка пані Надії. Пенсіонерка каже: навіть не здогадувалася, що та вагітна.
Надія Луців, пенсіонерка:
Всьо сама, грошей не мала. Підтримки в неї не було нікого. Співчуваю їй. Мені жалко її якби вона хотіла ту дитину знищити вона могла віднести десь в потік чи кинути вона би так зробила, щоб ніхто не знав.
Свою вагітність жінка приховувала й від рідних. Народжувала просто в стодолі. Селяни розповідають: їхня родина переїхала в село три роки тому. У подружжя є ще троє дітей - сімнадцяти, десяти і трьох років. Сім'я жила дуже бідно, і місцеві часто ловили їх на крадіжках. Тож родину всі оминали.
Василина, жителька села Томашівці:
Взагалі по ній нічого не було замітно, що вона вагітна. Не вкладається просто в голові, як вона могла таке зробити, і що вона скривала вона від осені поїхала звідси що ніби на роботу і мало сюди приїжджала. Раптом приїхала дві неділі тому.
Вчинок жінки люди засуджують. Кажуть: вона мала безліч варіантів, як повестися з небажаною дитиною. Один із них віддати у "Вікно життя" - спеціальний пункт, де жінка може анонімно залишити дитину. Його відкрили в Івано-Франківську ще сім років тому. Утім, за цей час ним скористалася лише одна породілля.
Василина, жителька села Томашівці:
Якщо вона хотіла зберегти дитину щоби була жива і що може хтось б всиновить то хоть би була тепліше трошки закутала і навіть вплоть до того що постукала в двері і скоренько пішла.
Зараз удома, де мешкає жінка, нікого немає. Сусіди кажуть: уранці батько забрав дітей і кудись поїхав. Саму ж породіллю затримали правоохоронці.
Христина Максимчак, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області:
Вона підтвердила дійсно той факт, що народила дитину самотужки дома, близько 12 ночі, а уже над ранок близько 6 години замотала немовля у ковдру та поставила на поріг сусідці. Чому вона так здійснила, які на те були причини, обставини, жінка правоохоронцям не повідомила.
Причин свого вчинку породілля так і не пояснила. Правоохоронці вже повідомили їй про підозру. Жінці загрожує позбавлення волі до восьми років.
по теме
Життя дитини обірвалося ще в лоні через нестачу кисню, а за кілька днів померла і жінка
А в селі на Кіровоградщині на смерть замерз хлопчик. Йому був лише рік, і він сам вийшов із хати на мороз майже роздягнений. Малюка довго не могли знайти, хоча він був зовсім поруч із будинком
Це стається кожного тижня. Але звикнути до цього не можливо! У Києві знову загинула дитина. З 18 поверху висотки упала 14-річна дівчинка
Нелюдська жорстокість. В Ізмаїлі на Одещині двоє підлітків до смерті забили безхатченка. Поліція вже затримала хлопців і вони зізнались у скоєному
Убивство з багатьма невідомими. Активіста й ветерана Олександра Мандрича, відомого як "Ташкент", знайшли мертвим на Київщині