Народила й залишила під дверима сусідів. Жінка намагалася позбутися новонародженої дитини. Немовля пролежало кілька годин на холоді в одній ганчірці! І коли дитину знайшли, було вже запізно. Чи розшукали матір? І чому жінка пішла на такий злочин? Наші журналісти продовжать.

Пані Надію розбудив гавкіт собак. На бетонних сходах просто під її дверима лежав брудний згорток.

Перше побачила, що рученька махається, я своїм очам просто не повірила., що таке можливе. Дитина жива. Холодна чисто холодна. Таке всьо в плівах, як народилося.

Новонароджений хлопчик не плакав і ледь ворушився. Пенсіонерка занесла малюка до хати й закутала. Потім викликала поліцію та швидку. І вже разом із ними повезла малюка в лікарню. Та до медзакладу немовля так і не доїхало.

Надія Луців, пенсіонерка:

Я надіялася, що та дитина буде жити. Бо живе, дихає. Я тільки з ти і їхала що воно буде жити. По дорозі дитина ще голос подавала, губками робила. Я всіма силами хотіла спасти, мені так жалко, я не можу того перенести.

Медики кажуть: малюк - недоношений. Інших вад розвитку не виявили. Припускають: дитина могла померти від переохолодження. Адже того дня були приморозки, а хлопчик лежав на вулиці невідомо скільки часу.

Леся Григорів, завідувачка акушерського відділу Калуського пологового будинку Калуської центральної районної лікарні:

Навіть для доношеної дитини в такий період часу, коли температура зовнішнього середовища низька то для переохолодження дитині дуже мало часу треба. А для недоношеної, така температура для неї була смертельною.

Породіллю, яка підкинула малюка, правоохоронці розшукали за кілька годин. Це тридцятидев'ятирічна жителька цього ж села, сусідка пані Надії. Пенсіонерка каже: навіть не здогадувалася, що та вагітна.

Надія Луців, пенсіонерка:

Всьо сама, грошей не мала. Підтримки в неї не було нікого. Співчуваю їй. Мені жалко її якби вона хотіла ту дитину знищити вона могла віднести десь в потік чи кинути вона би так зробила, щоб ніхто не знав.

Свою вагітність жінка приховувала й від рідних. Народжувала просто в стодолі. Селяни розповідають: їхня родина переїхала в село три роки тому. У подружжя є ще троє дітей - сімнадцяти, десяти і трьох років. Сім'я жила дуже бідно, і місцеві часто ловили їх на крадіжках. Тож родину всі оминали.

Василина, жителька села Томашівці:

Взагалі по ній нічого не було замітно, що вона вагітна. Не вкладається просто в голові, як вона могла таке зробити, і що вона скривала вона від осені поїхала звідси що ніби на роботу і мало сюди приїжджала. Раптом приїхала дві неділі тому.

Вчинок жінки люди засуджують. Кажуть: вона мала безліч варіантів, як повестися з небажаною дитиною. Один із них віддати у "Вікно життя" - спеціальний пункт, де жінка може анонімно залишити дитину. Його відкрили в Івано-Франківську ще сім років тому. Утім, за цей час ним скористалася лише одна породілля.

Василина, жителька села Томашівці:

Якщо вона хотіла зберегти дитину щоби була жива і що може хтось б всиновить то хоть би була тепліше трошки закутала і навіть вплоть до того що постукала в двері і скоренько пішла.

Зараз удома, де мешкає жінка, нікого немає. Сусіди кажуть: уранці батько забрав дітей і кудись поїхав. Саму ж породіллю затримали правоохоронці.

Христина Максимчак, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області:

Вона підтвердила дійсно той факт, що народила дитину самотужки дома, близько 12 ночі, а уже над ранок близько 6 години замотала немовля у ковдру та поставила на поріг сусідці. Чому вона так здійснила, які на те були причини, обставини, жінка правоохоронцям не повідомила.

Причин свого вчинку породілля так і не пояснила. Правоохоронці вже повідомили їй про підозру. Жінці загрожує позбавлення волі до восьми років.