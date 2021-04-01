Найманців ПВК "Вагнера" звинуватили у масових стратах в Африці [ Редактировать ]
В ООН звинуватили російських найманців у порушеннях прав людини. Ідеться про діяльність так званої ПВК "Вагнера" у Центральноафриканській Республіці.
Фахівці ООН заявили, що отримують повідомлення про масові страти, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, а також напади на цивільні об'єкти і агресію проти співробітників гуманітарних організацій.
Згідно з розслідуваннями журналістів, групу "Вагнера" імовірно контролює бізнесмен Євген Прігожин із близького оточення Путіна.
по теме
Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з першого квітня
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня
Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців коди доступу до особистих кабінетів у електронному додатку, начебто щоби оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші
Сучасне медичне обладнання отримав один із госпіталів у районі ООС. Його привезли з Франції у рамках міжнародної ініціативи "Допомога Схід"
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня