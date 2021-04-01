СБУ викрили схему фінансування криміналітету з Росії

Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців коди доступу до особистих кабінетів у електронному додатку, начебто щоби оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші