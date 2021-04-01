Уязвимость людей с ожирением к коронавирусу связана с тем, что их организм производит слишком много короткой РНК. Именно она управляет работой гена ACE2, который связан с проникновением SARS-CoV-2 в здоровые клетки легких. К такому выводу пришли новозеландские биологи, результаты исследований которых опубликованы на сайте medRxiv.

Повышенная концентрация молекул короткой РНК miR-200c в организме людей с ожирением повышает вероятность заболеть тяжелой формой COVID-19. Измерение концентрации этого вещества можно использовать для поиска и защиты людей, которым заражение SARS-CoV-2 может нанести особенно много вреда.

Доказано, что тяжелее всего коронавирус переносят люди с ожирением, хроническими болезнями сердца и диабетом, носители второй группы крови и вариацией генов, связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона. В частности, ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раз.

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Ученые предполагали, что диабетики и люди с лишним весом просто более предрасположены к хроническим и острым воспалениям, а также к сбоям в работе иммунной системы. Команда молекулярных биологов из Университета Отаго (Новая Зеландия) доказала, что все дело в молекулах короткой РНК.

Короткая РНК играет важную роль в регулировании активности генов: ее молекулы подавляют работу определенных участков ДНК и увеличивают активность других. Ученые заметили, что после резкого снижения веса у людей с ожирением и диабетом у них в организме резко падала концентрация и набор подобных молекул РНК.

Оказалось, что в организме пациентов, которые тяжело переболели COVID-19, было необычно много молекул miR-200c - короткой РНК, которая управляет работой гена ACE2. Этот участок ДНК управляет производством одноименных рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки легких и других органов.

При заражении коронавирусом организм таких пациентов вырабатывает большое количество молекул miR-200c. В результате увеличивается концентрация сигнальных молекул, которые повышают давление в кровеносных сосудах. Из-за этого инфекция развивается быстрее, и риск заполучить тяжелую форму COVID-19 увеличивается.

Ранее "Подробности" писали о том, что найден самый эффективный препарат от ожирения. Ученые сообщают о "магических" свойствах препарата для лечения диабета семаглутид. Проблема заключается в стоимости лечения. Месячный курс семаглутида для диабетиков стоит в США почти в $1000, а для похудения используются более высокие дозировки, что в разы повышает цену.