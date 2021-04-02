В России, в аэропорту города Сургут произошло чрезвычайное происшествие. На стоянке столкнулись два самолета ATR-72 и ЯК-40. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22:45 в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке.

В самолетах на момент столкновения ни пассажиров, ни членов экипажа не было.

Воздушные суда получили механические повреждения.

Ранее мы писали о том, что в США самолет рухнул на автомобиль. Момент авиакатастрофы попал на видео. Местные жители рассказали журналистам, что слышали ужасный грохот, который вначале приняли на взрыв бомбы.

Также сообщалось, что пассажирский самолет ВВС Мексики потерпел крушение. В результате происшествия погибли семь человек.

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