В Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли шесть человек. Самолет летел из города Эрмосильо в американский Тусон, штат Аризона.

Об этом в Twitter сообщила прокуратура мексиканского штата Сонора.



Сообщается, что легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. По данным местных СМИ, среди погибших есть чиновник правительства Соноры.

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По данным El Heraldo de México, самолет столкнулся с линией электропередачи. На месте катастрофы погибли четыре человека, в том числе пилот. Еще два пассажира умерли в больнице.

Также сообщается, что один человек выжил в результате крушения.

Ранее мы писали о том, что в США самолет рухнул на автомобиль. Момент авиакатастрофы попал на видео. Местные жители рассказали журналистам, что слышали ужасный грохот, который вначале приняли на взрыв бомбы.

Также сообщалось, что пассажирский самолет ВВС Мексики потерпел крушение. В результате происшествия погибли семь человек.

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