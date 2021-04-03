В оккупированном Россией Крыму как минимум 12 интернет-провайдеров ограничивают доступ местных жителей к целому ряду украинских сайтов. Об этом свидетельствуют данные нового мониторинга, сказано в заявлении Крымской правозащитной группы.

Под блокировку попали в частности популярные СМИ и сайт Меджлиса крымскотатарского народа.

Проверку проводили в феврале-марте 2021 года. В ходе нее оценили, как обеспечивают доступ к украинским и другим сайтам 12 разных провайдеров в 12 населенных пунктах Крыма: "Белнет" (Белогорск), "SevStar" (Севастополь), "Фарлайн" (Симферополь), "ЯлтаНет" (Ялта), "SkyLine" (Красноперекопский район), "Гигабайт" (Бахчисарай), "Керчьнет" (Керчь), "Джанкой-онлайн" (Джанкой), "Давыдов.нет" (Кировское), "Сиваш.нет" (Красноперекопск), "Комфорт 21 век" (Ленино) и "Крэлком" (Советское).

Выяснилось, что эти провайдеры блокируют доступ по меньшей мере к 27 сайтам. Среди них оказались 22 украинских СМИ:

Укринформ,

Цензор.нет,

QHA,

След.нет,

Информационное сопротивление,

UAinfo,

Blackseanews,

112 телеканал,

Апостроф,

Главком,

Главное,

Громадське радіо,

Центр журналистских расследований,

Подробности,

Стрічка,

ТонеТо,

ТСН,

Депо,

Украинская правда,

РБК Украина,

Зеркало недели,

Херсон Daily.

Помимо этого, в Крыму заблокирован сайты LinkedIn, "Свидетелей Иеговы", платформы Меджлиса, организации Хизб ут-Тахрир и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ограничивая работу СМИ в Крыму, Россия нарушает права местных жителей на доступ к информации, свободу слова и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

"В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий", – пишут правозащитники.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и отключил от вещания три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.

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