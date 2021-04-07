Україна отримає ще 24 мільйони доз вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
Друга проблема, крім відсутності грошей, це відсутність, власне, самих вакцин! Китайський "Коронавак" поки що на стадії проходження лабораторного контролю. Індійський "Ковішилд" закінчується. Його, нагадаю, завезли півмільйона доз. І чи буде нова партія - питання, бо Індія призупинила експорт сироваток.
Хоча в МОЗ розраховують отримати ще півтора мільйона доз "Ковішилду" до кінця весни. Такі плани сьогодні озвучив Степанов. За його словами наразі в нас є контракти на поставки 24 мільйонів доз сироватки.
Зокрема, 10 мільйонів доз "Новаваку" - очікуємо в липні, ще стільки ж "Пфайзера" до кінця року. А ще наступні партії індійського "Ковішилду" та китайського "Коронаваку. До того ж, іще 8 мільйонів доз від різних виробників Україна розраховує отримати безкоштовно за механізмом Ковакс.
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