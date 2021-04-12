Вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 12 апреля, вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине.
Отметим, что вакцинация препаратом пока еще не началась.
Сейчас ее отгружают для отправки в регионы.
При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.
Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах.
Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что страны ЕС собираются на заседание по вакцине AstraZeneca. Также мы писали о том, что Украина в апреле получит еще миллион доз вакцины Sinovac
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