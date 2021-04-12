По состоянию на понедельник, 12 апреля, вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине.

Отметим, что вакцинация препаратом пока еще не началась.

Сейчас ее отгружают для отправки в регионы.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах.

Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что страны ЕС собираются на заседание по вакцине AstraZeneca. Также мы писали о том, что Украина в апреле получит еще миллион доз вакцины Sinovac