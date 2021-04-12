Від Юрія Гагаріна до Ілона Маска. Від першого польоту людини за межі планети минуло 60 років. Як за цей час змінилася галузь і як далеко людство просунулося в освоєнні космосу - нагадає Ірина Іванова.

Цим кадрам 60 років. Відеотехніка ще не здатна чітко передати зображення. Проте тогочасного рівня технічного прогресу достатньо, щоб підготувати людину до польоту в космос.

Ну, врачи осмотрели. Нашли, что состояние здоровья удовлетворительное, как они описали, конечно.

Тут Юрій Гагарін - одна з найвідоміших постатей колишнього Союзу та всього світу - молодий і здоровий, йому 27 років. Він першим за всю історію людської цивілізації долає гравітацію і підкорює космос.

Перших 108 хвилин у космосі. Це неабияке досягнення для окремої людини і всієї цивілізації. І той політ був би неможливим без команди науковців - під керівництвом українця Сергія Корольова.

Але всі лаври - йому, Гагаріну. Його обличчя на поштових марках, його прізвищем названі вулиці, парки та кінотеатри. Зрештою, служіння професії та державі коштуватиме космонавтові життя. Гагарін розбився при виконанні навчального польоту. Йому було 34.

Неабияким досягненням політ Гагаріна став для самого Союзу, який глибше занурювався в холодну війну. Військові та космічні перегони навіть обросли космічними анекдотами про пофарбований "совєтами" в червоне Місяць і американський напис "Мальборо" на ньому. Тож наступний крок був за Сполученими Штатами. Вони відправили на супутник Землі людину. Першим ступив на Місяць астронавт Ніл Армстронґ. Ось його сказана там фраза, яка стала крилатою:

Один маленький крок для людини - великий стрибок для людства.

До слова, американці подарували світові ще одну крилату фразу, пов'язану з космосом. "Г'юстон, у нас проблеми". Це про Космічний центр імені Ліндона Джонсона, куди екіпаж сповістив про вибух кисневого балона на борту корабля "Аполло-13" 1970 року, у тій-таки космічній гонці.

Але історія освоєння космосу це не лише про суперництво, а й про співпрацю. Наприклад, запуск телескопа "Хаббл". Це спільна робота 1990 року НАСА та Європейської космічної агенції. За останні три десятиліття він зробив мільйони цінних фото Сонячної системи та далеких галактик. А з 1998 людство активно експлуатує Міжнародну космічну станцію. Це проєкт, у якому беруть участь аж 14 країн.

Клоді Еньєре, перша француженка в космосі:

Я завжди кажу, що Міжнародна космічна станція - це дивовижний дипломатичний інструмент. Тому що задля успішної програми, треба знайти консенсус, спрацюватися, скоординувати операції. На Землі ми не завжди так взаємодіємо, а конфліктуємо та змагаємося. А це - мирна співпраця на користь людства, і дуже важлива.

За останні 60 років людство запустило кілька марсоходів, які вивчають поверхню Червоної планети. Ми дізналися більше про чорні діри і самознищення планет. Розбудували мережу обсерваторій, чиї гігантські радари вловлюють найменші сигнали з космічної безодні.

Ми встигли насмітити на орбіті спрацьованими супутниками й розробили план знищення астероїда, якщо такий загрожуватиме Землі.

Нині людство готується до комерційних польотів у космос. Це втілена в життя мрія американця південноафриканського походження Ілона Маска. Інженер, новатор, бізнесмен, мільярдер, філантроп і просто "сын маминой подруги".

Йому 49 років. І він рухає космічну галузь уперед уже в зовсім іншу - цифрову епоху. Маск зробив ракети багаторазовими і хоче роздати всім людям безплатний інтернет із супутникової мережі "Старлінк". А ще збудувати автономне місто на Марсі. Зрештою, все починається з мрії.