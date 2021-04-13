На Хмельниччині запрацював мобільний ковід-шпиталь [ Редактировать ]
Перші пацієнти мобільного шпиталю. На Хмельниччині у наметах нині лікується дев'ять пацієнтів із Ковідом. Чотирьох ушпиталили вчора, а сьогодні ще поселили п'ятьох. Як відбувається лікування просто неба - бачила Сніжана Сидорук.
Це медичне містечко облаштували в Славуті менш як за чотири доби. У повну готовність лікарню просто неба рятувальники привели ще тиждень тому. А вже в понеділок там прийняли перших чотирьох пацієнтів.
Перша палатка на даний момент - це жіноча палатка. Там знаходяться жінка, другий бокс - це чоловіча палатка. Там троє чоловіків на даний момент.
Усі пацієнти в наметах зі Славутської громади. Стан недужих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Оксана Ігнатішина, лікар-інфекціоніст мобільного шпиталю:
Вони не потребують кисневої терапії, але вони мають в разі необхідності - кожне ліжко забезпечене концентратором десятилітровим. У разі необхідності будуть переведені в інші відділення реанімаційне чи інфекційне.
Хворих виходжують медики Славути. Спеціальну бригаду створили з двадцяти працівників місцевої лікарні, на території якої і розмістили мобільний шпиталь.
Світлана Фіщук, старша медична сестра мобільного шпиталю:
Задіяні поліклінічні дівчата, то для них це нове стаціонарні умови, але я дивлюся - справляються. Хворі не жаліються.
Пацієнтів у шпиталі прибуває. Щойно знімальна група поспілкувалася з медиками, як їх викликали оформляти чергових недужих. Дві жінки та чоловік уже з пакетами необхідних речей та підтвердженим діагнозом - Ковід. Селитися в намети хочуть не всі.
Тут холодно, туалета нема. Ніде ніфіга нема - ні води, нічого немає. Шо тут є?
Медики людей заспокоюють. Запевняють у наметах тепло й комфортно. Тут є приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. А лікування коронавірусної інфекції в шпиталі нічим не відрізняється від того, яке отримують хворі в традиційному медзакладі. Тільки класти пацієнтів там вже ніде.
Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:
В нас на 120 місць 128 хворих поступило. Дуже багато кисневозалежних зараз більше 50. В нас прийшло із 38 тих, хто був на підозрі - двадцять вже прийшло підтверджень ПЛР-тестів. Ми зараз будемо їх сортувати по відділеннях. В тому числі і в мобільний шпиталь.
У мобільному шпиталі додатково облаштували тридцять ліжок. Тепер одночасно можуть лікувати сто п'ятдесят недужих. Цих місць, сподіваються в мерії, вистачить на громаду. Готові приймати пацієнтів і з інших районів Хмельниччини.
Василь Сидор, міський голова Славути:
Враховуючи, що йдуть свята релігійні свята, то ми повинні бути готові до тих ризиків, які можуть виникнути. Якщо в нас будуть переповнені інші лікарні чи Нетішин, наприклад, чи дальше, то нема питань - вони можуть привозить і ми будем ці послуги надавать.
Нагадаю, цей мобільний шпиталь привезли в Славуту з Прикарпаття. Він такий один в Україні і розрахований на сто двадцять ліжок. У Богородчанах автономна лікарня простояла трішки більше місяця. У ній лікували двадцять пацієнтів. Скільки прийме шпиталь у Славуті не береться прогнозувати ніхто.
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