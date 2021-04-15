В четверг, 15 апреля, власти Китая пообещали согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня украинские дипломаты провели политические консультации с первым замминистра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.

Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования експортнои лицензии на несколько миллионов доз вакцины.

Кроме того, в правительстве Китая заявили, что не признают попытки аннексии Крыма Россией. Также стороны договорились о подготовке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.

Читайте также, в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac. Всего, по словам министра здравоохранения Украины, в страну уже ввезли 215 тысяч доз данной вакцины.

Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

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