"Китай обещает продать миллионы доз вакцин" - МИД [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, власти Китая пообещали согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня украинские дипломаты провели политические консультации с первым замминистра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.
Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования експортнои лицензии на несколько миллионов доз вакцины.
Кроме того, в правительстве Китая заявили, что не признают попытки аннексии Крыма Россией. Также стороны договорились о подготовке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.
Читайте также, в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac. Всего, по словам министра здравоохранения Украины, в страну уже ввезли 215 тысяч доз данной вакцины.
Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
США предоставят Украине холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer
Во вторник, 6 апреля, исполнительный директор института Адар Пунавалла сделала заявление
В четверг, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев
В среду, 31 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 18668 человек
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал о том, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech.