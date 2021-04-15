Всемирная организация здравоохранения в ближайшие дни должна утвердить разрешение на использование вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biontech. Об этом на одном из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, каждая новая партия CoronaVac должна проходить лабораторный контроль. В страну в ближайшие дни должны завезти 3,9 миллиона доз препаратов для иммунизации населения от COVID-19.

Мы ожидаем по заверениям китайской стороны, что мы должны максимум до конца мая получить все остальные 1,7 млн доз по этому контракту. Более того, это должно быть равными частями. Ожидаем от них четкого графика по датам отгрузок.

Отмечается, что 2,9 миллиона доз будет составлять вакцина Covishield, а 11,9 миллионов - CoronaVac. В настоящее время на территории Украины успела получить 700 тысяч доз препарата от COVID-19.

Читайте также, вакцина от коронавируса компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже в пятницу, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Кроме того, до конца 2021 года на территории Украины более половины взрослого населения должны пройти иммунизацию от COVID-19. В настоящее время в лист ожидания на получение прививки через приложение "Дія" и горячую линию Министерства здравоохранения записались 960 449 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.