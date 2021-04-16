Во Львове продлили усиленный карантин до 4 мая. Однако местные власти приняли решение ослабить некоторые карантинные ограничения. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая", - сообщил он.

С понедельника, 19 апреля, учащиеся 1-4 вернутся на очное обучение.

Также в городе смогут работать непродовольственные рынки по отдельному протоколу. Также будет разрешено работать летним площадкам и террасам заведений общественного питания.

"Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день", - подчеркнул мэр Львова.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

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